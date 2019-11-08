Депутат Госдумы одним из первых купил билет на поезд через Крымский мост

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-08T13:48:54+03:00

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Одним из первых обладателей заветных билетов на поезд через Крымский мост стал депутат Госдумы от республики Андрей Козенко.

- Поезду с женой и дочерью в Москву на новогодние праздники, - поделился он с «КП-Крым». – Ждем теперь с нетерпением 26 декабря, когда мы пойдем на перрон и сядем на поезд. Мечты сбываются! Помню, раньше поезда уходили в столицу под марш «Прощание славянки» - это такой трогательный момент, особые эмоции из детских воспоминаний, когда мы всей семьей ехали к бабушке Лизе в Ульяновск.

За депутатом очередь в кассу заняла пенсионерка Галина Писаревская.

- Мы уже пять лет ездим в Крым на отдых по «единому билету», - рассказала она «Комсомолке». – На автобусе неудобно, очень долго добираться из Старого Оскола, трое суток. А теперь – за сутки на поезде доедем! Сначала до Москвы, а оттуда домой. Дороговато, конечно, для пенсионеров, но мы очень рады, что пустили поезда, столько лет этого ждали! Еще никогда на двухэтажном поезде не ездили, посмотрим, как это вообще.

Галина Писаревская (справа) каждый год ездит в Крым из Старого ОсколаФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

К обеду у касс уже выстраиваются солидные очереди.

Напомним, продажа билетов на поезда Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь, которые пойдут по железнодорожной ветке Крымского моста с декабря, стартовала в пятницу, 8 ноября. За два часа только в кассах Крымской железной дороги продали 121 билет.

ИСТОЧНИК KP.RU