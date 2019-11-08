Туман собрал в ДТП на керченской трассе пять машин
Дорога оказалась заблокирована одним из авто [фото]
Пришлось оттаскивать одно из разбитых авто к обочине.
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Утром в пятницу на трассе Симферополь – Керчь произошло сразу два ДТП. Причиной аварий стал туман.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, столкнулись пять машин, три из которых легковые, одна грузовая и еще один микроавтобус. Помощь медиков потребовалась лишь одному пострадавшему.
Массовая авария перекрыла проезжую часть. Спасателям пришлось оттаскивать одно из разбитых авто к обочине.
Кроме этого, недалеко от места ДТП опрокинулась фура Iveco. Водителя, допустившего аварию, пришлось госпитализировать.
ИСТОЧНИК KP.RU