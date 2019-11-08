Туман собрал в ДТП на керченской трассе пять машин

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-08T13:51:45+03:00

Пришлось оттаскивать одно из разбитых авто к обочине.

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Утром в пятницу на трассе Симферополь – Керчь произошло сразу два ДТП. Причиной аварий стал туман.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, столкнулись пять машин, три из которых легковые, одна грузовая и еще один микроавтобус. Помощь медиков потребовалась лишь одному пострадавшему.

Массовая авария перекрыла проезжую часть. Спасателям пришлось оттаскивать одно из разбитых авто к обочине.

Кроме этого, недалеко от места ДТП опрокинулась фура Iveco. Водителя, допустившего аварию, пришлось госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU