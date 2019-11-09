Погода в Крыму 9 ноября: Солнечно и тепло
Воздух прогреется до +26
В Крыму - чудесная золотая осень!Фото: Юрий ЮГАНСОН
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Середина ноября в Крыму - по-летнему теплая. В субботу, 9 ноября, дождей не ожидается.
- В выходные дни погода продолжит радовать жителей и гостей полуострова солнцем, теплом, яркими красками осени. Температура воздуха ночью +8…+13, на побережье +14…+18; днем повысится до +21…+26. Ветер юго-восточный умеренный, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.
В центральных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, по всему полуострову - штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU