2019-11-09T08:33:46+03:00
Общество

Погода в Крыму 9 ноября: Солнечно и тепло

Воздух прогреется до +26
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму - чудесная золотая осень!В Крыму - чудесная золотая осень!Фото: Юрий ЮГАНСОН
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Середина ноября в Крыму - по-летнему теплая. В субботу, 9 ноября, дождей не ожидается.

- В выходные дни погода продолжит радовать жителей и гостей полуострова солнцем, теплом, яркими красками осени. Температура воздуха ночью +8…+13, на побережье +14…+18; днем повысится до +21…+26. Ветер юго-восточный умеренный, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

В центральных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, по всему полуострову - штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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