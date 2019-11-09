На поезда через Крымский мост продали более 3 тысяч билетов

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-09T09:19:29+03:00

Так будет выглядеть поезд в Крым. Фото: Гранд Сервис Экспресс

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На поезда, которые пойдут в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы с декабря этого года, уже продали около 3,6 тысяч билетов, сообщает ТАСС.

Продажи стартовали в 8 утра в пятницу, 8 ноября. Билеты можно приобрести в 24 кассах Крымской железной дороги по всему полуострову, а также на сайте перевозчика - частной компании "Гранд Сервис Экспресс". Кроме того, билеты доступны в мобильном приложении "ГСЭ Билеты".

Первый билет, по данным перевозчика, купили уже в 8:01 - его приобрел житель Санкт-Петербурга через мобильное приложение.

В железнодорожных кассах Симферополя и Севастополя выстроились очереди.

Напомним, через Крымский мост запустят поезда пока по двум направлениям: Москва - Симферополь и Санкт - Петербург - Севастополь. Первый поезд из Питера поедет в Крым 23 декабря, а из Москвы - 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU