В Симферополе пройдет фестиваль еврейской культуры
В Симферополе 17 ноября пройдет фестиваль еврейской культуры.
Его проведут в в Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическом театре (г. Симферополь, ул. Менделеева, 5/1).
- На протяжении многих лет еврейская культура украшает и дополняет наш многоликий Крым, его историю и традиции. Крымские евреи занимают активную гражданскую позицию и вносят свой неоценимый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений Республики, - говорят в Доме дружбы народов.
В 12.30 откроется выставка декоративно-прикладного искусства, где мастера продемонстрируют свои таланты, а также презентация блюд национальной еврейской кухни.
В 13.00 начнется торжественная церемония награждения активных крымчан, которые сделали большой вклад в развитие еврейской культуры на полуострове..
Гостей фестиваля познакомят с историей и традициями евреев, национальными праздниками. В программе - зажигательные еврейские танцы и мелодичные песни.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU