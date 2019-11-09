2019-11-09T09:25:30+03:00
Звезды

В Симферополе пройдет фестиваль еврейской культуры

Его проведут в крымскотатарском театре
Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе 17 ноября пройдет фестиваль еврейской культуры.

Его проведут в в Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическом театре (г. Симферополь, ул. Менделеева, 5/1).

- На протяжении многих лет еврейская культура украшает и дополняет наш многоликий Крым, его историю и традиции. Крымские евреи занимают активную гражданскую позицию и вносят свой неоценимый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений Республики, - говорят в Доме дружбы народов.

В 12.30 откроется выставка декоративно-прикладного искусства, где мастера продемонстрируют свои таланты, а также презентация блюд национальной еврейской кухни.

В 13.00 начнется торжественная церемония награждения активных крымчан, которые сделали большой вклад в развитие еврейской культуры на полуострове..

Гостей фестиваля познакомят с историей и традициями евреев, национальными праздниками. В программе - зажигательные еврейские танцы и мелодичные песни.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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