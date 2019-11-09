2019-11-09T11:14:19+03:00
Экономика

На поезда в Крым и обратно продали более 5 тысяч билетов за первые сутки

Больше всего желающих прокатиться - среди жителей Москвы и Московской области
Анастасия ЖУКОВА
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В Крым будут ходить поезда повышенной комфортности. Фото: Гранд Сервис ЭкспрессВ Крым будут ходить поезда повышенной комфортности. Фото: Гранд Сервис Экспресс
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За первые сутки было продано более 5 тысяч билетов на поезда, которые пойдут через Крымский мост с декабря этого года.

- Наиболее востребованным стал маршрут Москва - Симферополь. Большая часть покупок сделана в железнодорожных кассах. Активнее всего билеты приобретают жители Москвы и Московской области, - сообщили в пресс-службе перевозчика - компании «Гранд Сервис Экспресс».

На предприятии уточнили, что 6% первых пассажиров крымских поездов - дети.

Напомним, продажи билетов на поезда в Крым и обратно стартовали 8 ноября в 8 часов утра по московскому времени. Купить проездные талоны можно в железнодорожных кассах, а также на сайте перевозчика и в мобильном приложении «ГСЭ Билеты».

на первые поезда в Крым и обратно проданы за первые сутки. Не менее 6% от общего числа проездных документов приобретено для детей.

Продажи открылись 8 ноября в 8.00 по московскому времени. Утром заработало мобильное приложение , а также сервис grandtrain.ru для покупки билетов на сайте перевозчика — (ГСЭ).

Справка

Компания ГСЭ была создана в 2002 году. Первый частный железнодорожный перевозчик страны специализируется на пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва – Санкт-Петербург. За 17 лет команда накопила большой опыт работы и получила высокую оценку пассажиров. В 2019 году руководством ГСЭ было принято решение расширить географию маршрутов: компания выступила инициатором организации пассажирских перевозок в Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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