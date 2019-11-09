Руководство КФУ намерено бороться за признание крымских дипломов

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-09T13:30:14+03:00

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И. о. ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев сообщил о том, что руководство университета в ближайшее время планирует встретиться с официальными лицами иностранных государств.

По его мнению, это поможет начать процесс признания выданных в Крыму дипломов о высшем образовании.

- Мы планируем встречи с представителями министерств образования зарубежных стран для того, чтобы КФУ был вписан как один из университетов, дипломы которого будут признаны в этих странах, чтобы для наших студентов все двери были открыты, - сказал Андрей Фалалеев.

При этом и. о. ректора отметил сложность организации подобных встреч. По его словам, большое влияние оказывает политический фактор. Доказательством этому является случай, когда профессор одного из польских университетов подверглась давлению со стороны властей из-за того, что приняла участие в форуме, который проходил на территории республики.

Еще один показательный пример, по мнению Андрея Фалалеева, - это то, что недавно делегация ректоров вузов Германии отказалась от встречи со своими коллегами из России из-за присутствия в делегации нашей страны ректора КФУ.

- Как только политика вмешивается в дела образования науки и коммуникаций, возникают такие сложности, - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU