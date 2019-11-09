В Севастополе очистили Артиллерийскую бухту от загрязнения
В Артиллерийской бухте Севастополя устранили загрязнение моря. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.
Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что возле паромного причала №155 акваторию загрязнили отходами производства и потребления.
- По результатам проверки природоохранной прокуратурой в адрес генерального директора ГУП ГС «Севастопольский морской порт» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое удовлетворено. Предприятием приняты меры, направленные на уборку акватории, а также организована ежедневная очистка прилегающей морской акватории к причалу, - отметили в пресс-службе.
Теперь прокуратура контролирует, как убирается акватория Артбухты.
ИСТОЧНИК KP.RU