В Севастополе очистили Артиллерийскую бухту от загрязнения

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-09T17:14:32+03:00

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В Артиллерийской бухте Севастополя устранили загрязнение моря. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что возле паромного причала №155 акваторию загрязнили отходами производства и потребления.

- По результатам проверки природоохранной прокуратурой в адрес генерального директора ГУП ГС «Севастопольский морской порт» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое удовлетворено. Предприятием приняты меры, направленные на уборку акватории, а также организована ежедневная очистка прилегающей морской акватории к причалу, - отметили в пресс-службе.

Теперь прокуратура контролирует, как убирается акватория Артбухты.

ИСТОЧНИК KP.RU