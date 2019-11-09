2019-11-09T17:29:35+03:00
Общество

Крымские следователи подняли Знамя Победы над Чатыр-Дагом

В акции также поучаствовали росгвардейцы, военные и сотрудники МЧС
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба СКРФото: пресс-служба СКР
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Крымские офицеры Следкома вместе с кадетами, ветеранами органов следствия поднялись на гору Чатыр-Даг и установили там Знамя Победы. В акции поучаствовали бойцы спецподразделений Росгвардии, военнослужащие, а также сотрудники МЧС.

- Здесь, на пике Ангар-Бурун, общими усилиями всех участников восхождения было установлено Знамя Победы в Великой Отечественной войне и флаг Следственного комитета Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе СКР.

Следователи рассказали кадетам о героических страницах истории Крыма. На нижнем плато Чатыр-Дага развернули полевую кухню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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