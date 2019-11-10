Погода в Крыму 10 ноября: Солнечно и тепло
Ноябрь продолжает радовать
Осень на полуострове в этом году очень теплаяФото: Юрий ЮГАНСОН
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Погода в Крыму 10 ноября будет чрезвычайно теплой даже для мягкой крымской осени.
- В воскресенье погода продолжит радовать жителей и гостей полуострова солнцем, теплом и яркими красками осени. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем повысится до +20…+25°, на южном и восточном побережье и в горах +14…19°. Ветер юго-восточный умеренный, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.
Осадков синоптики не прогнозируют. По всему полуострову - переменная облачность и штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU