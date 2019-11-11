Из-за аварии на выходных без света остались несколько крупных городов Крыма
В субботу, 9 ноября, произошло аварийное отключение одной из линии. Из-за этого временно остались без света Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район.
Также электроэнергии частично лишились Евпатория, Сакский и Черноморский районы.
Кроме этого, обесточивались такие крупные предприятия, как «Крымский содовый завод» и «Крымский Титан».
- Суммарная отключенная нагрузка составила 63,6 МВт. Полностью отключалось электроснабжение 64 населенных пунктов, более 44 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
Меньше чем через 10 минут напряжение подали потребителям. А поздно вечером, после полного осмотра и устранения дефектов, высоковольтную линию включили в работу.
ИСТОЧНИК KP.RU