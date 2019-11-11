2019-11-11T10:15:23+03:00
Общество

Из-за аварии на выходных без света остались несколько крупных городов Крыма

В их число вошли Армянск, Красноперекопск и Евпатория
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Нарушения удалось оперативно устранитьНарушения удалось оперативно устранитьФото: Алексей ФОКИН
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В субботу, 9 ноября, произошло аварийное отключение одной из линии. Из-за этого временно остались без света Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район.

Также электроэнергии частично лишились Евпатория, Сакский и Черноморский районы.

Кроме этого, обесточивались такие крупные предприятия, как «Крымский содовый завод» и «Крымский Титан».

- Суммарная отключенная нагрузка составила 63,6 МВт. Полностью отключалось электроснабжение 64 населенных пунктов, более 44 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Меньше чем через 10 минут напряжение подали потребителям. А поздно вечером, после полного осмотра и устранения дефектов, высоковольтную линию включили в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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