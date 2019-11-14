2019-11-14T10:52:08+03:00
Общество

На реконструкцию Межгорного водохранилища выделят 20 миллиардов рублей

Работы проведут в рамках ФЦП
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Оно находится возле села СкворцовоОно находится возле села СкворцовоФото: Надежда ДАЦЮК
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На реконструкцию Межгорного водохранилища в Крыму выделят 20 миллиардов рублей. Средства направят по поручению президента России.

- Это позволит в полном объеме закрыть потребность в воде в крымской столице, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Также он отметил, что в рамках проекта «Чистая вода» решат вопрос о повышении качества водных ресурсов.

- Предполагается, что по его завершению численность населения, получающего качественную воду, увеличится с 75% до 85%, - резюмировал глава.

Но подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжаться.

СПРАВКА «КП»

Межгорное водохранилище - самый крупный из наливных искусственных водоемов Крыма. Она находится недалеко от Симферополя, Таксабинской балке, возле села Скворцово. Строительство Межгорного водохранилища продолжалось почти десять лет с 1981 по 1991 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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