2019-11-14T10:36:58+03:00
Общество

Крымчане не заплатили больше 500 тысяч рублей налогов

Если налоги не будут уплачены до 2 декабря, то взыскивать их будет Федеральная служба судебных приставов
Надежда ДАЦЮК
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31 декабря - предельный срок уплаты фиксированных платежей по страховым взносам31 декабря - предельный срок уплаты фиксированных платежей по страховым взносамФото: Анастасия ОСИПОВА
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Крымчане не заплатили больше 500 миллионов рублей имущественных налогов. Как сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым, за 2018 год было начислено 1,1 миллиарда рублей налогов, половина из которых пока не уплачена.

В налоговой напомнили, что заплатить имущественный налог можно до 2 декабря, а 31 декабря - предельный срок уплаты фиксированных платежей по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей. Уплата страховых взносов учитывается во время начисления трудового стажа в Пенсионном фонде.

Если налоги не будут уплачены в срок, то взыскивать их будет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Только помимо суммы долга придется заплатить еще и не меньше тысячи рублей исполнительного сбора.

Помимо этого, ФССП имеет право наложить арест на любое имущество, заблокировать личные счета или ограничить передвижение должника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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