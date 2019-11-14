В центре Севастополя пустят бесплатные автобусы

14 Нояб. 10:59 2019-11-14T11:09:14+03:00

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Общественный транспорт на Большой Морской будет ходить по-новому. В том числе, запустят бесплатные автобусные маршруты – два автобуса №13 вместимостью 40 человек, которые будут ходить только по городскому кольцу, и маршрут №13А – он пройдет от Хладокомбината через улицу Хрусталева в центр города.

Режим работы бесплатного транспорта: ежедневно с 5.45 утра до 19.00 вечера.

Новая схема движения транспорта разработана для решения проблем пробок в центре Севастополя в связи с реконструкцией Большой Морской, сообщает ForPost.

Она начнет действовать с пятницы, 15 ноября и до окончания ремонтных работ – апреля 2020 года.

В центре Севастополя сохранят 6 троллейбусных маршрутов – № 5, 1, 12, 10 и 10К. Но, если автобус №5 будет ходить по прежней схеме до улицы Маринеско, то маршрут троллейбуса №5 сократиться до улицы Токарева.

Троллейбусный маршрут №1, связывающий Корабельную сторону и район Стрелецкой бухты, останется неизменным. Идет речь о сокращении маршрутов троллейбусов № 3,7 и 9. Они будут ходить от площади Суворова в сторону площади Ушакова, разворачиваться на кольце и останавливаться у центральной горбиблиотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU