2019-11-14T11:06:21+03:00
Политика

Стало известно, кто претендует на кресла крымских министров

Желающих оказалось больше 100 человек
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Совет министров Крыма. Фото: пресс-служба ГоскомархиваСовет министров Крыма. Фото: пресс-служба Госкомархива
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Завершился прием заявок на участие в конкурсе «Твое правительство». Всего к тестированию допустили 117 человек.

Оно состоится 18 ноября. В течение часа участники должны будут ответить на 40 вопросов.

После этого кандидатов ждут еще несколько испытаний, финальное - собеседование с главой Крыма.

Из действующих министров заявку на участие в конкурсе подал Сергей Карпов (и.о. министра транспорта), Сергей Зырянов (и.о. министра внутренней политики, информации и связи), Анна Анюхина (и.о. министра имущественных и земельных отношений), Вадим Белик (и.о. министра топлива и энергетики), Андрей Васюта (и.о. министра промышленной политики), Вадим Волченко (и.о. министра курортов и туризма).

Кроме этого, изъявили желание поучаствовать в конкурсе Геннадий Нараев (и.о. министра экологии и природных ресурсов), Ольга Торубарова (и.о. министра спорта), Михаил Храмов (и.о. министра строительства и архитектуры), Игорь Чемоданов (и.о. министра здравоохранения), Дмитрий Черняев (и.о. министра ЖКХ), Олег Шаповалов (и.о. министра юстиции).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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