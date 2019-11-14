Стало известно, кто претендует на кресла крымских министров

14 Нояб. 11:06 2019-11-14T11:06:21+03:00

Желающих оказалось больше 100 человек

Изменить размер текста: A A

Завершился прием заявок на участие в конкурсе «Твое правительство». Всего к тестированию допустили 117 человек.

Оно состоится 18 ноября. В течение часа участники должны будут ответить на 40 вопросов.

После этого кандидатов ждут еще несколько испытаний, финальное - собеседование с главой Крыма.

Из действующих министров заявку на участие в конкурсе подал Сергей Карпов (и.о. министра транспорта), Сергей Зырянов (и.о. министра внутренней политики, информации и связи), Анна Анюхина (и.о. министра имущественных и земельных отношений), Вадим Белик (и.о. министра топлива и энергетики), Андрей Васюта (и.о. министра промышленной политики), Вадим Волченко (и.о. министра курортов и туризма).

Кроме этого, изъявили желание поучаствовать в конкурсе Геннадий Нараев (и.о. министра экологии и природных ресурсов), Ольга Торубарова (и.о. министра спорта), Михаил Храмов (и.о. министра строительства и архитектуры), Игорь Чемоданов (и.о. министра здравоохранения), Дмитрий Черняев (и.о. министра ЖКХ), Олег Шаповалов (и.о. министра юстиции).

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU