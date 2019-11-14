2019-11-14T11:26:12+03:00
Экономика

В Крыму курортники выпили на 3 миллиона кубов воды больше, чем планировалось

Что Минкурортов в плюс, то водохозяйству в минус
Анна КИРИЕНКО
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Популярные пляжи в этом сезоне были забиты. Туристы израсходовали немало водыПопулярные пляжи в этом сезоне были забиты. Туристы израсходовали немало водыФото: Анастасия ЖУКОВА
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Рост туристического потока в Крыму в этом году привел к перерасходу пресной воды. За три летних месяца из крымских водохранилищ ушло на 3 миллиона кубометров воды больше, чем планировалось.

– В курортный сезон по режимам перебрали 3 миллиона кубометров из-за притока приезжих, – сообщил глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль. – Слава Богу, попили водичку попользовались и уехали довольные.

Отдельную статистику по превышению лимитов водопотребления Госкомводхоз не ведет. Но, по словам главы ведомства, понятно что в Раздольненском районе не перебрали – речь идет о прибрежных городах и Симферополе. Однако режим ограничения подачи воды в курортный сезон не вводился – накопленных резервов хватило для бесперебойного водоснабжения.

Напомним, уже к сентябрю полуостров посетили 5,8 миллиона туристов. Результат превысил прошлогодний на 11%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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