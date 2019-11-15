После перекрытия двух мостов Симферополь парализовало пробками
В Симферополь утром 15 ноября парализовало пробками. По данным сервиса Яндекс.пробки, заторы образовались от Московского до Куйбышевского кольца, а также на улице Шмидта, бульваре Ленина, улице Элеваторная.
Кроме того, красными выделены участки на проспекте Победы от Бородинского и Куйбышевского кольца. Также водители отмечают, что затор образовался на Объездной дороге, улицах Русская и Балаклавская.
Город парализовало, поскольку с 15 ноября в крымской столице перекрыли два участка в связи с ремонтом моста через Салгир: первый на улице Гагарина, а второй – мост на пересечении улиц Гагарина и Ким (закрыт на 35 дней).
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ИСТОЧНИК KP.RU