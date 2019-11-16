2019-11-16T09:11:07+03:00
Общество

Малооблачно и тепло: Прогноз погоды в Крыму на 16 ноября

В некоторых районах полуострова сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: Юрий ЮГАНСОН
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В Симферополе 16 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7º, днем +17…+19º.

В Севастополе в субботу малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +15…+17°.

На Южном берегу Крыма осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +12 градусов, а днем 16-18 тепла.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4..+6 градусов, днем +11..+13 градусов.

Кстати, до 18 ноября в центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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