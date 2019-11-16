Малооблачно и тепло: Прогноз погоды в Крыму на 16 ноября
В Симферополе 16 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7º, днем +17…+19º.
В Севастополе в субботу малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +15…+17°.
На Южном берегу Крыма осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +12 градусов, а днем 16-18 тепла.
В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4..+6 градусов, днем +11..+13 градусов.
Кстати, до 18 ноября в центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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