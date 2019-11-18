Погода в Крыму 18 ноября: без осадков и тепло до +18

СЕГОДНЯ 04:36 2019-11-18T04:36:11+03:00

В Ялте тепло до +18°. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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18 ноября, в понедельник на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, а в центральных и в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с., - сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +16…+18º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

ИСТОЧНИК KP.RU