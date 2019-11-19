Аксенов изменил режим подачи тепла в дома крымчан
Глава Крыма поручил изменить порядок подачи тепла в учреждения образования и здравоохранения, а также в жилые дома жителей полуострова.
Теперь батареи будут теплеть или остывать исходя из средней температуры в помещениях, а не на улице, решили в Совете министров.
Заметим, что в большинстве соцобъектов отопительный сезон начался еще в середине октября. Именно тогда в Крыму началось первое похолодание. В дома крымчан тепло пришло в ноябре.
Однако незначительное понижение температуры воздуха быстро сменилось потеплением и воздух прогрелся до 20 градусов и выше.
Завтра, 20 ноября, температура воздуха в Крыму должна составить 9-11 градусов, а в ночь на 21-е возможны заморозки, отмечают в Гидрометцентре.
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ИСТОЧНИК KP.RU