Аксенов изменил режим подачи тепла в дома крымчан

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-19T12:56:02+03:00

Батареи будут теплеть в зависимости от температуры в помещениях. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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Глава Крыма поручил изменить порядок подачи тепла в учреждения образования и здравоохранения, а также в жилые дома жителей полуострова.

Теперь батареи будут теплеть или остывать исходя из средней температуры в помещениях, а не на улице, решили в Совете министров.

Заметим, что в большинстве соцобъектов отопительный сезон начался еще в середине октября. Именно тогда в Крыму началось первое похолодание. В дома крымчан тепло пришло в ноябре.

Однако незначительное понижение температуры воздуха быстро сменилось потеплением и воздух прогрелся до 20 градусов и выше.

Завтра, 20 ноября, температура воздуха в Крыму должна составить 9-11 градусов, а в ночь на 21-е возможны заморозки, отмечают в Гидрометцентре.

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ИСТОЧНИК KP.RU