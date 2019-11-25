2019-11-25T07:44:36+03:00
Общество

Погода в Крыму на 25 ноября: без осадков и тепло до +12

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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На Южном берегу Крыма днем до +12На Южном берегу Крыма днем до +12Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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25 ноября, в понедельник на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 14 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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