Погода в Крыму на 25 ноября: без осадков и тепло до +12
25 ноября, в понедельник на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах актуальна чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 14 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.
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ИСТОЧНИК KP.RU