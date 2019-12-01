В Крыму на 1 декабря объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-01T09:58:30+03:00

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В Крыму из-за непогоды на 1 декабря объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду, также возможно выпадение снега, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

- Ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, усиление северо-западного ветра 22-27 м/с, - отмечается на сайте ГУ МЧС.

Напомним, в ночь на 30 ноября в Крыму непогода обесточила 16 населенных пунктов. 3,5 тысячи человек остались без света. В тот же день энергоснабжение восстановили в 14 населенных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU