В Симферополе появится еще один пункт для наблюдения за атмосферным воздухом

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-02T09:51:44+03:00

В Симферополе заботятся о том, чтобы горожане дышали чистым воздухом. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Пост установят у школы на улице Яблочковой, 12, в поселке городского типа Грэсовский

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В Симферополе усилят контроль за экологией: в поселке Грэсовский появится пункт наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

- На протяжении полутора лет жителей поселков городского типа Грэсовский, Аграрное, Молодежное и поселка Битумное отравляют загрязнения атмосферного воздуха от промышленных предприятий, которые ведут свою деятельность в районе 9 км Московской трассы, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. - Многочисленные жалобы поступали во все контролирующие органы региона,

Но выбросы, которые появляются в ночное время, по-прежнему досаждают горожанам. Не найден и сам нарушитель. Поэтому и зашла речь об установке стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории пгт.Грэсовский. Самое подходящее по всем параметрам место для его установки участок возле школы на улице Яблочковой, 12.

- Это будет седьмой подобный пост на территории муниципального образования. Три поста размещены на улицах Толстого, Гавена и Беспалова. Информацию с них получает ГАУ РК «ЦЛАТИ». Еще три – на Крылова, Богдана Хмельницкого и 51 армии по линии ФГБУ «Крымское УГМС», - отметили в мэрии.

Планируется, что новый пост должен заработать до 30 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU