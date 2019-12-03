В Симферополе устанавливают главную новогоднюю елку региона

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-03T13:22:23+03:00

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В столице Республики Крым начали готовиться к Новому году: на центральной площади устанавливают елку.

Как и в былые года, новогодний символ соберут из искусственных деталей: праздничное дерево в высоту будет около двадцати метров – это практически шестиэтажный дом. Основание же укрепят тяжелыми блоками, чтобы сооружение не упало на отдыхающих.

Через неделю, когда елка будет полностью смонтирована, ее начнут украшать игрушками и различной иллюминацией.

Возле стилизованной лесной красавицы появятся различные декоративные элементы и симпатичная фотозона, где все желающие смогут себя запечатлеть.

Торжественное открытие главной елки Крыма намечено на 19 декабря, когда отмечается День святого Николая Чудотворца.

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ИСТОЧНИК KP.RU