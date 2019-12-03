2019-12-03T13:22:23+03:00
Общество

В Симферополе устанавливают главную новогоднюю елку региона

Символ зимних праздников украсит площадь Ленина
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На сборку елки уйдет неделя.На сборку елки уйдет неделя.Фото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

В столице Республики Крым начали готовиться к Новому году: на центральной площади устанавливают елку.

Как и в былые года, новогодний символ соберут из искусственных деталей: праздничное дерево в высоту будет около двадцати метров – это практически шестиэтажный дом. Основание же укрепят тяжелыми блоками, чтобы сооружение не упало на отдыхающих.

Через неделю, когда елка будет полностью смонтирована, ее начнут украшать игрушками и различной иллюминацией.

Возле стилизованной лесной красавицы появятся различные декоративные элементы и симпатичная фотозона, где все желающие смогут себя запечатлеть.

Торжественное открытие главной елки Крыма намечено на 19 декабря, когда отмечается День святого Николая Чудотворца.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, что будет на месте больницы Семашко в Симферополе
Новогодние билеты в Крым на самолет оказались вдвое дороже, чем на поезд
Вылетевший на остановку в центре Симферополя автомобиль сбил девушку
Ради парковки на улице Гагарина в Симферополе вырубили деревья
В Крыму не нашли подрядчика, который будет реставрировать 8 объектов Ханского дворца
В Симферополе через месяц откроется школа зимних видов спорта
Машина снесла остановку на площади Ленина в Симферополе
Крым и Севастополь стали лидерами по некачественному топливу
Завтра Аксенов объявит состав нового правительства Крыма
В Крыму отреставрируют сто военных памятников за счет федерального бюджета
Крымские пограничники изъяли 25 тысяч запрещенных таблеток
В Крыму перенесли суд по закрытию сафари-парка «Тайган»
Житель Севастополя украл четыре стула и выбросил на свалку
Крымские пещеры вошли в топ-10 для любителей спелеотуризма в России
В Симферополе и Севастополе 3 декабря частично пропадет электричество
В Симферополе пройдут 2 предновогодние ярмарки
В Севастополе ночью утонули машины
Толпы симферопольцев ждут автобусов, которых не будет
Проехал на капоте и остановил пьяного водителя: Крымский участковый рискнул жизнью ради закона