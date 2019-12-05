2019-12-05T08:18:18+03:00
Общество

Погода в Крыму на 5 декабря: До +8 градусов и облачно

Ветер западный до 11 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе до +5 градусов.В Симферополе до +5 градусов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму 5 декабря будет сухо и облачно, осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут до +8 градусов. Ветер будет дуть западный до 11 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня переменная облачность, без осадков. Столбики термометров днем покажут до +5 градусов. Ветер будет дуть западный до 11 метров в секунду.

В Севастополе в четверг без осадков, но небо будет скрыто за тучами. Ветер днем будет дуть юго-восточный со скоростью до 10 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +6 градусов.

На ЮБК в четверг также без осадков. Столбики термометров днем покажут до +8 градусов. Ветер будет дуть западный до 11 метров в секунду.

В Керчи 5 декабря без осадков. Днем подует западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. Днем до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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