В Симферополе открыли 14 пунктов обогрева

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-05T10:12:48+03:00

В пунктах обогрева можно согреться горячим чаем. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Симферополе организовали 14 стационарных пунктов обогрева, где все желающие могут побыть в тепле и выпить горячего чая с печеньками.

Двери МУПов Центрального, Киевского и Железнодорожного Жилсервисов, где появились точки обогрева, открыты с восьми утра до пяти вечера. Круглосуточно работает лишь пункт на улице Дзюбанова, 13 (МУП «Железнодорожный Жилсервис»).

- Для того чтобы воспользоваться услугами пунктами достаточно записаться в специальном журнале посещаемости на объекте, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Где в Симферополе открыты пункты обогрева:

МУП «Киевский Жилсервис»:

ул. Лермонтова, 5

ул. Полевая,109

ул. М. Залки, 1а

ул. Кечкеметская, 196

ул. Морозова, 13

ул. Фрунзе, 36

ул. Краснознаменная, 26

МУП «Центральный Жилсервис»:

ул. Аральская, 59

ул. Крымских партизан, 13

МУП «Железнодорожный Жилсервис»:

ул. Дзюбанова, 13 (круглосуточно);

ул. Героев Сталинграда, 7а

ул. Калинина, 18

ул. Железнодорожная, 8

ул. Яблочкова, 4

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ИСТОЧНИК KP.RU