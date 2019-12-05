2019-12-05T10:12:48+03:00
Общество

В Симферополе открыли 14 пунктов обогрева

Такие меры приняты из-за резкого похолодания
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В пунктах обогрева можно согреться горячим чаем.В пунктах обогрева можно согреться горячим чаем.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Симферополе организовали 14 стационарных пунктов обогрева, где все желающие могут побыть в тепле и выпить горячего чая с печеньками.

Двери МУПов Центрального, Киевского и Железнодорожного Жилсервисов, где появились точки обогрева, открыты с восьми утра до пяти вечера. Круглосуточно работает лишь пункт на улице Дзюбанова, 13 (МУП «Железнодорожный Жилсервис»).

- Для того чтобы воспользоваться услугами пунктами достаточно записаться в специальном журнале посещаемости на объекте, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Где в Симферополе открыты пункты обогрева:

МУП «Киевский Жилсервис»:

ул. Лермонтова, 5

ул. Полевая,109

ул. М. Залки, 1а

ул. Кечкеметская, 196

ул. Морозова, 13

ул. Фрунзе, 36

ул. Краснознаменная, 26

МУП «Центральный Жилсервис»:

ул. Аральская, 59

ул. Крымских партизан, 13

МУП «Железнодорожный Жилсервис»:

ул. Дзюбанова, 13 (круглосуточно);

ул. Героев Сталинграда, 7а

ул. Калинина, 18

ул. Железнодорожная, 8

ул. Яблочкова, 4

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По заветам Аксенова: «Крымские морские порты» получили нового руководителя
За эту неделю владельца «Тайгана» оштрафовали на 600 тысяч
Десять лет тюрьмы за две зарплаты: Симферополец ответит за ограбление офисов микрозаймов
В Крыму небогатые семьи с детьми могут получить до 900 тысяч рублей на новое жилье
Украинка ехала в Крым на иномарке «Lexus» с фальшивыми документами
В Москве поймали крымских мошенников, продававших поддельные полисы КАСКО
Погода в Крыму на 5 декабря: До +8 градусов и облачно
В Симферополе и Севастополе 5 декабря частично отключат электричество
На Украине задержали члена севастопольского отделения «Единой России»
В Крыму продавец-кассир АЗС присвоила 42 тысячи рублей
Пришлось вылезать в окно: Владелец джипа из Севастополя показал мастерство парковки
Крым стал одним из самых успешных регионов России по эффективности местных властей
В Крыму ответили на заявление президента Казахстана о полуострове
В Алуште отдали под суд инженера-газовщика
«Хорошо же, как в Крыму!»: Шнур сравнил отдых в Альпах и на полуострове
4 декабря часть Симферополя останется без воды
В 2020 году в Керчи начнется строительство двух вертолетоносцев