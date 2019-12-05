В Симферополе открыли 14 пунктов обогрева
В Симферополе организовали 14 стационарных пунктов обогрева, где все желающие могут побыть в тепле и выпить горячего чая с печеньками.
Двери МУПов Центрального, Киевского и Железнодорожного Жилсервисов, где появились точки обогрева, открыты с восьми утра до пяти вечера. Круглосуточно работает лишь пункт на улице Дзюбанова, 13 (МУП «Железнодорожный Жилсервис»).
- Для того чтобы воспользоваться услугами пунктами достаточно записаться в специальном журнале посещаемости на объекте, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Где в Симферополе открыты пункты обогрева:
МУП «Киевский Жилсервис»:
ул. Лермонтова, 5
ул. Полевая,109
ул. М. Залки, 1а
ул. Кечкеметская, 196
ул. Морозова, 13
ул. Фрунзе, 36
ул. Краснознаменная, 26
МУП «Центральный Жилсервис»:
ул. Аральская, 59
ул. Крымских партизан, 13
МУП «Железнодорожный Жилсервис»:
ул. Дзюбанова, 13 (круглосуточно);
ул. Героев Сталинграда, 7а
ул. Калинина, 18
ул. Железнодорожная, 8
ул. Яблочкова, 4
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ИСТОЧНИК KP.RU