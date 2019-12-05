Украинка ехала в Крым на иномарке «Lexus» с фальшивыми документами

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-05T10:33:29+03:00

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На пункте пропуска «Чаплинка» сотрудники Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины задержали жительницу Херсонской области, которая хотела пересечь украинско-российскую границу на внедорожнике марки Lexus.

По сообщению пресс-службы ведомства 22-летняя жительница Херсонской области ехала в Крым. Но при проверке выяснилось, что документы на дорогой автомобиль фальшивые.

Автомобиль изъяли, а подозреваемую задержали. На девушку завели уголовное дело за подделку документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт. По Уголовном Кодексу Украины ей грозит до трех лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU