Украинка ехала в Крым на иномарке «Lexus» с фальшивыми документами
На пункте пропуска «Чаплинка» сотрудники Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины задержали жительницу Херсонской области, которая хотела пересечь украинско-российскую границу на внедорожнике марки Lexus.
По сообщению пресс-службы ведомства 22-летняя жительница Херсонской области ехала в Крым. Но при проверке выяснилось, что документы на дорогой автомобиль фальшивые.
Автомобиль изъяли, а подозреваемую задержали. На девушку завели уголовное дело за подделку документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт. По Уголовном Кодексу Украины ей грозит до трех лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU