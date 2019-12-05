2019-12-05T10:33:29+03:00
Происшествия

Украинка ехала в Крым на иномарке «Lexus» с фальшивыми документами

Девушку задержали пограничники незалежной
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Машину изъяли. Фото: пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы УкраиныМашину изъяли. Фото: пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины
Изменить размер текста:

На пункте пропуска «Чаплинка» сотрудники Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины задержали жительницу Херсонской области, которая хотела пересечь украинско-российскую границу на внедорожнике марки Lexus.

По сообщению пресс-службы ведомства 22-летняя жительница Херсонской области ехала в Крым. Но при проверке выяснилось, что документы на дорогой автомобиль фальшивые.

Автомобиль изъяли, а подозреваемую задержали. На девушку завели уголовное дело за подделку документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт. По Уголовном Кодексу Украины ей грозит до трех лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По заветам Аксенова: «Крымские морские порты» получили нового руководителя
За эту неделю владельца «Тайгана» оштрафовали на 600 тысяч
Десять лет тюрьмы за две зарплаты: Симферополец ответит за ограбление офисов микрозаймов
В Крыму небогатые семьи с детьми могут получить до 900 тысяч рублей на новое жилье
В Симферополе открыли 14 пунктов обогрева
В Москве поймали крымских мошенников, продававших поддельные полисы КАСКО
Погода в Крыму на 5 декабря: До +8 градусов и облачно
В Симферополе и Севастополе 5 декабря частично отключат электричество
На Украине задержали члена севастопольского отделения «Единой России»
В Крыму продавец-кассир АЗС присвоила 42 тысячи рублей
Пришлось вылезать в окно: Владелец джипа из Севастополя показал мастерство парковки
Крым стал одним из самых успешных регионов России по эффективности местных властей
В Крыму ответили на заявление президента Казахстана о полуострове
В Алуште отдали под суд инженера-газовщика
«Хорошо же, как в Крыму!»: Шнур сравнил отдых в Альпах и на полуострове
4 декабря часть Симферополя останется без воды
В 2020 году в Керчи начнется строительство двух вертолетоносцев