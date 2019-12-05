Украина рассчитывает покрыть 80% Крыма сигналом своего радиовещания
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию рассчитывает, что в 2020 году 80% Крыма будут слышать украинские радиостанции.
Такая информация появилась в украинских СМИ.
Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что рассматриваются варианты передачи сигнала из Луча и Чаплинки, чтобы 1,6 миллиона крымчан улавливали волны незалежной.
- Все возможности для этого есть. Мы планирует вернуть вещание Украинского радио, которое пропало в 2019 году из-за финансовых ограничений, - отмечает Костинский.
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ИСТОЧНИК KP.RU