2019-12-05T13:00:11+03:00
Общество

Украина рассчитывает покрыть 80% Крыма сигналом своего радиовещания

Национальный совет по телевидению и радиовещанию рассматривает подачу сигнала из Луча и Чаплинки
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию рассчитывает, что в 2020 году 80% Крыма будут слышать украинские радиостанции.

Такая информация появилась в украинских СМИ.

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что рассматриваются варианты передачи сигнала из Луча и Чаплинки, чтобы 1,6 миллиона крымчан улавливали волны незалежной.

- Все возможности для этого есть. Мы планирует вернуть вещание Украинского радио, которое пропало в 2019 году из-за финансовых ограничений, - отмечает Костинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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