Украина рассчитывает покрыть 80% Крыма сигналом своего радиовещания

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-05T13:00:11+03:00

Национальный совет по телевидению и радиовещанию рассматривает подачу сигнала из Луча и Чаплинки

Изменить размер текста: A A

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию рассчитывает, что в 2020 году 80% Крыма будут слышать украинские радиостанции.

Такая информация появилась в украинских СМИ.

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что рассматриваются варианты передачи сигнала из Луча и Чаплинки, чтобы 1,6 миллиона крымчан улавливали волны незалежной.

- Все возможности для этого есть. Мы планирует вернуть вещание Украинского радио, которое пропало в 2019 году из-за финансовых ограничений, - отмечает Костинский.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU