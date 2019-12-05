2019-12-05T12:58:54+03:00
Общество

Канадские самолеты свяжут Симферополь с Воронежем

Рейсы будут выполняться дважды в неделю
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба аэропорт "Симферополь"Фото: пресс-служба аэропорт "Симферополь"
Изменить размер текста:

В этот осенне-зимний период международный аэропорт «Симферополь» дополнил свою маршрутную сеть рейсами в Воронеж.

По данным пресс-службы воздушной гавани Крыма, столицу республики и Воронеж свяжут канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200.

Летать воздушные суда начнут с 18 декабря по средам и субботам. Рейсы будет выполнять «РусЛайн».

- Время в пути составит около двух часов, - подчеркнули в аэропорту, добавив, что это будет 13-е по счету направление полетов из Симферополя.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе после 8 вечера будет ходить четверть общественного транспорта
В Крымском федеральном университете выберут главную красавицу
«Разбазаривание бюджетных средств»: В Крыму оценили желание Украины пустить радиовещание на полуостров
Руководство «Крымских морских портов» нанесло предприятию ущерб в 43 миллиона рублей
Собеседование прошел: Сергей Шахов остался на посту главы МЧС Крыма
На Украине освобожден задержанный «Единорос» из Севастополя
В «Крымавтотрансе» уволены две трети руководителей
В Феодосии запустят муниципальные маршруты с новыми автобусами
Кадеты и офицеры Следкома Крыма помогли с уборкой ветерану, живущему в селе
СБУ обнародовала досье на задержанного «Единороса» из Севастополя
Очередной руководитель «Крым-Фармации» попал под следствие за разбазаривание