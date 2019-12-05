Канадские самолеты свяжут Симферополь с Воронежем

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-05T12:58:54+03:00

Рейсы будут выполняться дважды в неделю

Изменить размер текста: A A

В этот осенне-зимний период международный аэропорт «Симферополь» дополнил свою маршрутную сеть рейсами в Воронеж.

По данным пресс-службы воздушной гавани Крыма, столицу республики и Воронеж свяжут канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200.

Летать воздушные суда начнут с 18 декабря по средам и субботам. Рейсы будет выполнять «РусЛайн».

- Время в пути составит около двух часов, - подчеркнули в аэропорту, добавив, что это будет 13-е по счету направление полетов из Симферополя.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU