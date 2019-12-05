Канадские самолеты свяжут Симферополь с Воронежем
Рейсы будут выполняться дважды в неделю
Фото: пресс-служба аэропорт "Симферополь"
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В этот осенне-зимний период международный аэропорт «Симферополь» дополнил свою маршрутную сеть рейсами в Воронеж.
По данным пресс-службы воздушной гавани Крыма, столицу республики и Воронеж свяжут канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200.
Летать воздушные суда начнут с 18 декабря по средам и субботам. Рейсы будет выполнять «РусЛайн».
- Время в пути составит около двух часов, - подчеркнули в аэропорту, добавив, что это будет 13-е по счету направление полетов из Симферополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU