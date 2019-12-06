В медцентре санатория «Мисхор» бесплатно обследовали пенсионеров и инвалидов Большой Ялты

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-06T11:26:33+03:00

На базе медицинского центра можно будет сдать анализы, сделать УЗИ, ЭКГ, пройти физиопроцедуры, озонотерапию, грязелечение, гидромассаж в морской воде, ингаляции и ряд оздоровительных процедур под наблюдением врачей.

Медицинский центр здравницы впервые за много лет будет работать и в межсезонье

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Накануне в медицинском центре санатория «Мисхор» организовали традиционную акцию «Здоровье», в рамках которой пенсионеры и люди с ограниченными возможностями Большой Ялты бесплатно прошли обследование и осмотр специалистов медцентра.

Акция «Здоровье» дала старт работе медицинского центра в межсезонье - в отличие от многих санаториев Южного берега он продолжит работать в декабре, январе и феврале.

По решению УК «Визант Групп», под управлением которой находится санаторий «Мисхор», медицинский центр впервые за много лет будет работать круглый год. В медицинском центре будут вести прием терапевты, педиатры, стоматолог, кардиолог, гинеколог, физиотерапевт, ЛОР, невролог, ортопед, пульмонолог и косметолог.

- В первую очередь - это принципиально другой подход к организации работы санатория и повышение уровня оказания квалифицированной медицинской помощи для жителей Крыма и гостей курорта, - отметил генеральный директор УК «Визант Групп» Денис Козорез.

Кроме приема узких специалистов на базе медицинского центра можно будет сдать анализы, сделать УЗИ, ЭКГ, пройти физиопроцедуры, озонотерапию, грязелечение, гидромассаж в морской воде, ингаляции и ряд оздоровительных процедур под наблюдением врачей.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

Медицинский центр «Мисхор» будет работать в будние дни с 8.00 до 20.00. Записаться на бесплатный первичный прием и процедуры можно по телефону +7-978-909-20-80 в будние дни с 8.00 до 16.30.

СПРАВКА «КП»

С 2018 года санаторий «Мисхор» выходит в сеть санаториев «Курорты Крыма», который объединяет здравницы Южного берега «Ай-Петри», «Дюльбер», «Морской Прибой» и новый объект категории 5 звезд «Дача Рахманинов». Общее количество гостей, которое могут принять объекты сети одновременно превышает 2,3 отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU