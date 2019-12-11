В Крыму задержали гражданина Украины с фальшивой «миграционкой»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-11T10:06:54+03:00

Документ был куплен по объявлению за 4 тысячи рублей

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Крымские пограничники задержали гражданина Украины с недействительной миграционной картой. Документ был куплен по объявлению за 4 тысячи рублей.

- В пункте пропуска «Армянск» у пограничников возникли сомнения в подлинности миграционной карты, которую предъявил гражданин 41-летний гражданин Украины, уроженец Херсонской области, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Мужчина признался, что приобрел бланк миграционной карты в Московской области за 4 тысячи рублей. Сейчас гражданина передали правоохранителям Армянска, которые и должны дать оценку нарушению миграционного законодательства и использования подложного документа. Всего с начала 2019 года удалось выявить 15 случаев, когда иностранные граждане, использовали фальшивые документы миграционного учета.

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ИСТОЧНИК KP.RU