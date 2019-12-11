В аэропорту Симферополя из-за тумана задержаны девять авиарейсов
В главном аэропорту Симферополя 11 декабря из-за тумана задерживается прибытие и вылет девяти рейсов, один был отменен. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.
- Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами. После обеда ожидается улучшение погодных условий, - уточнили в пресс-службе.
По данным онлайн-табло аэропорта, сейчас задерживаются рейсы до Москвы, Сочи и Екатеринбурга. Некоторые пассажиры ждут вылета своих рейсов с вечера 10 декабря. После заката солнца в аэропорту сгустился туман. Был отменен рейс из Ростова-на-Дону и Саратова. Также не смогли добраться в Крым пассажиры из Анапы, Сочи.
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ИСТОЧНИК KP.RU