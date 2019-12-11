2019-12-11T12:28:14+03:00
Общество

В Крыму выделят около 600 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок

Серегей Аксенов намерен увеличить штрафы за мусорные навалы и плохую уборку
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Около 600 миллионов рублей выделят городам и районам Крыма на ликвидацию несанкционированных свалок в следующем году.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове есть проблемы с санитарной уборкой.

- Мы договорились, что Республика Крым выделяет всем муниципальным образованиям в общей сложности 589 миллионов рублей на 2020 год для того, чтобы во всех муниципальных образованиях были доукомплектованы подразделения, занимающиеся уборкой (свалок), и у нас нигде ни одного нового навала не было и ликвидировали старые, - заявил глава Крыма.

Также Аксенов сообщил, что намерен назначить большие штрафы в отношении тех, кто недостаточно качественно убирает территорию или «организует свалки».

По данным главы Крыма, наиболее тяжелая ситуация с качеством уборки и вывозом мусора сложилась в Сакском и Симферопольском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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