В Крыму выделят около 600 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок
Около 600 миллионов рублей выделят городам и районам Крыма на ликвидацию несанкционированных свалок в следующем году.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове есть проблемы с санитарной уборкой.
- Мы договорились, что Республика Крым выделяет всем муниципальным образованиям в общей сложности 589 миллионов рублей на 2020 год для того, чтобы во всех муниципальных образованиях были доукомплектованы подразделения, занимающиеся уборкой (свалок), и у нас нигде ни одного нового навала не было и ликвидировали старые, - заявил глава Крыма.
Также Аксенов сообщил, что намерен назначить большие штрафы в отношении тех, кто недостаточно качественно убирает территорию или «организует свалки».
По данным главы Крыма, наиболее тяжелая ситуация с качеством уборки и вывозом мусора сложилась в Сакском и Симферопольском районах.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU