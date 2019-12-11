2019-12-11T13:45:22+03:00
Общество

Погром в реабилитационном центре для детей-инвалидов в Севастополе устроили подростки из обеспеченных семей

Вандалы сломали стены и перегородки, вырвали из стен розетки, разбили кафельную плитку
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: vk.comФото: vk.com
Изменить размер текста:

Несколько подростков устроили погром в центре детской реабилитации инвалидов. Как сообщила сообщила член Общественной палаты Севастополя Наталья Кирюхина в соцсетях, это дело рук четырех четырнадцатилетних подростков.

- Собираются в группы «по интересам» и разбойничают в городе. Нейротипичные, с полными обеспеченными семьями, учатся в обычных школах. Общество считает их нормальными. Они громили помещение, потому что это круто - тайно попасть и разнести чужое имущество в хлам. Так и объяснили, - написала Кирюхина.

Также член Общественной палаты отметила, что у погромщиков не было цели устроить погром именно в помещении центра «Особые дети», поскольку «им было все равно».

Инцидент произошел в прошедшие выходные. Видео погрома появилось в соцсетях. Известно, родители детей-инвалидов делали ремонт в помещении за свои средства. После инцидента и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев заверил, что будет оказана помощь в восстановлении помещения.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В доме погибшего пенсионера-затворника из Евпатории нашли арсенал оружия
В Симферополе снесут деревья в районе постройки коллектора
Жителю Феодосии сожгли «Лексус» за 2 миллиона рублей
В Крыму выделят около 600 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок
В Симферополе ради парковки сносят популярное кафе
В аэропорту Симферополя из-за тумана задержаны девять авиарейсов
В Симферополе обнаружили незаконное строительство многоэтажки
В Севастополе 8-летний мальчик умер, прыгая на кровати
В Крыму задержали гражданина Украины с фальшивой «миграционкой»
В Крыму на учениях ЧФ ракета пролетела 250 километров
На строительство медцентра им. Семашко в Симферополе выделят еще 450 миллионов рублей
Керченский завод начнет поставки оборудования в Сирию для восстановления железных дорог
В Крыму через год планируют развернуть третий полк ВДВ
Константинов прокомментировал задержание на Украине севастопольского «единороса»
Крымские электрички отдадут в управление новой компании
Она была незаменима: Спикер парламента Крыма о гибели главы Черноморской администрации
Как в кино: В Феодосии сотрудники ДПС остановили ночного гонщика, прострелив ему колеса
На ЮБК три тысячи детей выйдут в поддержку российских спортсменов
За пять лет в Крыму открыли 17 школ и детсадов из 90 построенных
В крымских городах и селах ужесточат правила вырубки деревьев