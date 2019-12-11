Погром в реабилитационном центре для детей-инвалидов в Севастополе устроили подростки из обеспеченных семей
Несколько подростков устроили погром в центре детской реабилитации инвалидов. Как сообщила сообщила член Общественной палаты Севастополя Наталья Кирюхина в соцсетях, это дело рук четырех четырнадцатилетних подростков.
- Собираются в группы «по интересам» и разбойничают в городе. Нейротипичные, с полными обеспеченными семьями, учатся в обычных школах. Общество считает их нормальными. Они громили помещение, потому что это круто - тайно попасть и разнести чужое имущество в хлам. Так и объяснили, - написала Кирюхина.
Также член Общественной палаты отметила, что у погромщиков не было цели устроить погром именно в помещении центра «Особые дети», поскольку «им было все равно».
Инцидент произошел в прошедшие выходные. Видео погрома появилось в соцсетях. Известно, родители детей-инвалидов делали ремонт в помещении за свои средства. После инцидента и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев заверил, что будет оказана помощь в восстановлении помещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU