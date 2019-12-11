В Симферополе снесут деревья в районе постройки коллектора

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-11T13:44:30+03:00

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В Симферополе планируют построить коллектор длиной 17 тысяч 381 метр.

Как сообщил главный инженер компании-подрядчика - ООО «ТГС» - Андрей Будыгин, коллектор будет состоять из трубопровода диаметром от 2 до 2,4 метра. Кроме того, будет построена шахта.

- При этом вся трасса запроектирована таким образом, что не проходит ни под одним зданием или сооружением. Для строительства необходимо произвести подготовительные работы, вынос всех коммуникаций и снос зеленых насаждений, за которые будет выплачена компенсация, - передает «Крымское информационное агентство» слова Андрея Будыгина.

В свою очередь, глава администрации Симферополя Ирина Проценко сообщила, что снос зеленых насаждений пройдет только там, где это необходимо.

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ИСТОЧНИК KP.RU