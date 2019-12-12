2019-12-12T10:36:58+03:00
Общество

Больше 20 тысяч нарциссов и тюльпанов высадят в Симферополе

500 нарциссов появится около стелы на въезде в Симферополь по Ялтинской трассе
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Новые цветы в крымской столице высаживает МБУ «Город»Новые цветы в крымской столице высаживает МБУ «Город»Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Симферополе высадят больше 20 тысяч нарциссов и тюльпанов. Новые цветы в крымской столице высаживает МБУ «Город».

- Наши специалисты подготавливают лунки и клумбы, сажают луковицы цветов и укрывают семена. Пока позволяют погодные условия, мы проводим данные работы в разных районах крымской столицы, в том числе - около стелы на въезде в Симферополь по Ялтинской трассе, где высадят 500 нарциссов, - рассказала заместитель директора МБУ «Город» по зеленому хозяйству Юлия Елисеева.

По ее словам, ранее на проспекте Победы высадили атласские и гималайские кедры, а также можжевельники. Помимо этого, на проспекте планируют высадить казацкие можжевельники до 20 декабря.

Следующий год начнется с озеленения улиц Севастопольская, Мичурина и Мира.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первую в Крыму модельную библиотеку открыли в Керчи
«Скачет, как кенгуру»: Видео бегущего по Ай-Петри кабанчика развеселило соцсети
У берегов Керчи заметили разлив нефти
В симферопольском аэропорту установили 12-метровую елку
В Симферополе двое ДПСников-взяточников получили тюремный срок
В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма
В Крыму выберут самую красивую и успешную молодую маму
Погода в Крыму на 12 декабря: до +11 градусов и облачно
Крым получит почти 590 миллионов рублей на технику для уборки мусора
Три четверти автобусов, купленных для Севастополя по 7 миллионов каждый, оказались бракованными
Пятеро симферопольских школьников отравились жевательным табаком
Крым в лидерах по бюджетному отдыху России
Студенты Крымского федерального университета выстроились в очередь, чтобы сдать кровь
Эксперт скептически оценила перспективы горнолыжного курорта в Крыму
Трое детей в симферопольской школе отравились неизвестным веществом
Поезда на Крым создадут турпоток, если цена будет дешевле самолета
Депутата Госдумы от Крыма приговорили к 14 годам тюрьмы на Украине
В доме погибшего пенсионера-затворника из Евпатории нашли арсенал оружия