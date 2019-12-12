Больше 20 тысяч нарциссов и тюльпанов высадят в Симферополе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-12T10:36:58+03:00

500 нарциссов появится около стелы на въезде в Симферополь по Ялтинской трассе

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В Симферополе высадят больше 20 тысяч нарциссов и тюльпанов. Новые цветы в крымской столице высаживает МБУ «Город».

- Наши специалисты подготавливают лунки и клумбы, сажают луковицы цветов и укрывают семена. Пока позволяют погодные условия, мы проводим данные работы в разных районах крымской столицы, в том числе - около стелы на въезде в Симферополь по Ялтинской трассе, где высадят 500 нарциссов, - рассказала заместитель директора МБУ «Город» по зеленому хозяйству Юлия Елисеева.

По ее словам, ранее на проспекте Победы высадили атласские и гималайские кедры, а также можжевельники. Помимо этого, на проспекте планируют высадить казацкие можжевельники до 20 декабря.

Следующий год начнется с озеленения улиц Севастопольская, Мичурина и Мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU