Больше 20 тысяч нарциссов и тюльпанов высадят в Симферополе
В Симферополе высадят больше 20 тысяч нарциссов и тюльпанов. Новые цветы в крымской столице высаживает МБУ «Город».
- Наши специалисты подготавливают лунки и клумбы, сажают луковицы цветов и укрывают семена. Пока позволяют погодные условия, мы проводим данные работы в разных районах крымской столицы, в том числе - около стелы на въезде в Симферополь по Ялтинской трассе, где высадят 500 нарциссов, - рассказала заместитель директора МБУ «Город» по зеленому хозяйству Юлия Елисеева.
По ее словам, ранее на проспекте Победы высадили атласские и гималайские кедры, а также можжевельники. Помимо этого, на проспекте планируют высадить казацкие можжевельники до 20 декабря.
Следующий год начнется с озеленения улиц Севастопольская, Мичурина и Мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU