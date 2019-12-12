В симферопольском аэропорту установили 12-метровую елку

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-12T11:02:40+03:00

С 25 декабря в терминале начнется анимационная программа для детей

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В аэропорту Симферополь установили 12-метровую новогоднюю елку. Она стала самой высокой в Крыму, установленной внутри помещений, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Конструкцию установили в течение нескольких дней профессиональные промышленные альпинисты. Полюбоваться новогодней красавицей можно на первом этаже терминала возле стоек регистрации.

- С установки ели в аэропорту Симферополь стартует подготовка к новогодним праздникам. Наш аэропорт ждет сказочное преображение, а гостей - множество сюрпризов и приятных подарков, - сообщил Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев.

Украшают елку полкилометра гирлянд и около тысячи новогодних игрушек, она простоит в аэропорту до окончания новогодних и рождественских праздников.

С 25 декабря в терминале начнут работать аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка для детей. Маленькие пассажиры могут получить сладкие призы, участвуя конкурсах.

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ИСТОЧНИК KP.RU