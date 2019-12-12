2019-12-12T11:02:40+03:00
Общество

В симферопольском аэропорту установили 12-метровую елку

С 25 декабря в терминале начнется анимационная программа для детей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: пресс-служба аэропорта СимферопольФото: пресс-служба аэропорта Симферополь
Изменить размер текста:

В аэропорту Симферополь установили 12-метровую новогоднюю елку. Она стала самой высокой в Крыму, установленной внутри помещений, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Конструкцию установили в течение нескольких дней профессиональные промышленные альпинисты. Полюбоваться новогодней красавицей можно на первом этаже терминала возле стоек регистрации.

- С установки ели в аэропорту Симферополь стартует подготовка к новогодним праздникам. Наш аэропорт ждет сказочное преображение, а гостей - множество сюрпризов и приятных подарков, - сообщил Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев.

Украшают елку полкилометра гирлянд и около тысячи новогодних игрушек, она простоит в аэропорту до окончания новогодних и рождественских праздников.

С 25 декабря в терминале начнут работать аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка для детей. Маленькие пассажиры могут получить сладкие призы, участвуя конкурсах.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первую в Крыму модельную библиотеку открыли в Керчи
«Скачет, как кенгуру»: Видео бегущего по Ай-Петри кабанчика развеселило соцсети
У берегов Керчи заметили разлив нефти
Больше 20 тысяч нарциссов и тюльпанов высадят в Симферополе
В Симферополе двое ДПСников-взяточников получили тюремный срок
В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма
В Крыму выберут самую красивую и успешную молодую маму
Погода в Крыму на 12 декабря: до +11 градусов и облачно
Крым получит почти 590 миллионов рублей на технику для уборки мусора
Три четверти автобусов, купленных для Севастополя по 7 миллионов каждый, оказались бракованными
Пятеро симферопольских школьников отравились жевательным табаком
Крым в лидерах по бюджетному отдыху России
Студенты Крымского федерального университета выстроились в очередь, чтобы сдать кровь
Эксперт скептически оценила перспективы горнолыжного курорта в Крыму
Трое детей в симферопольской школе отравились неизвестным веществом
Поезда на Крым создадут турпоток, если цена будет дешевле самолета
Депутата Госдумы от Крыма приговорили к 14 годам тюрьмы на Украине
В доме погибшего пенсионера-затворника из Евпатории нашли арсенал оружия