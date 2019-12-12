Первую в Крыму модельную библиотеку открыли в Керчи

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-12T12:50:16+03:00

Почему она так называется, в Минкультуры не знают

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На базе Керченской центральной детской библиотеки им. Дубинина открыли первую в Крыму модельную библиотеку.

В учреждении планируют регулярно проводить мастер-классы для детей по графическому дизайну, созданию видеороликов и презентаций. Ребята смогут познакомиться с новыми книгами, в том числе в 3D-формате, и получат доступ к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки.

Кроме того, в новой библиотеке оборудованы места для отдыха, общения, клубной работы, просмотров фильмов, проведения разных мероприятий, отметили в пресс-службе Министерства культуры Крыма.

Однако в пресс-службе министерства корреспонденту КП-Крым не смогли объяснить, почему библиотека называется модельной и чем она отличается от обычной.

- Ну, вот такое название - "модельная библиотека - библиотека нового поколения", - заявили КП-Крым в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU