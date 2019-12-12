На футбольное поле и тренажеры в Грэсовском парке потратят 38 миллионов
На реконструкцию Грэсовского парка в Симферополе потратят почти 38 миллионов рублей, подрядчик обещает закончить все работы к 20 декабря.
- Сумма контракта по реконструкции парка составляет практически 38 миллионов рублей. Работы находятся на завершающем этапе. Срок окончания ремонта - 20 декабря, эту дату подтвердил и подрядчик, - отметила глава администрации Симферополя Елена Проценко.
Уже завершили укладку тротуарной плитки, монтаж освещения и ограждение спортивных площадок, на них установлены новые трибуны и скамейки, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Подходит к концу строительство спортивного кластера, куда входят: футбольное поле, поле для игры в мини футбол, две волейбольные и баскетбольная площадки. Кроме того, устанавливают ролледром и тренажеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU