На футбольное поле и тренажеры в Грэсовском парке потратят 38 миллионов

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-12T15:15:09+03:00

Уже установили уличное освещение, а на спортивных площадках появились новые трибуны

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На реконструкцию Грэсовского парка в Симферополе потратят почти 38 миллионов рублей, подрядчик обещает закончить все работы к 20 декабря.

- Сумма контракта по реконструкции парка составляет практически 38 миллионов рублей. Работы находятся на завершающем этапе. Срок окончания ремонта - 20 декабря, эту дату подтвердил и подрядчик, - отметила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Уже завершили укладку тротуарной плитки, монтаж освещения и ограждение спортивных площадок, на них установлены новые трибуны и скамейки, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Подходит к концу строительство спортивного кластера, куда входят: футбольное поле, поле для игры в мини футбол, две волейбольные и баскетбольная площадки. Кроме того, устанавливают ролледром и тренажеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU