В Крыму простились с погибшей в ДТП главой Черноморской администрации

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-12T13:36:40+03:00

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В Крыму сегодня простились с погибшей в ДТП главой администрации Черноморского района Людмилой Глушко. Ее похоронили на родине в селе Красноярское.

- Сегодня состоялись похороны главы Черноморского района Людмилы Николаевны Глушко. Ее трагическая гибель – это невосполнимая потеря для всех нас. Прежде всего, хочу выразить самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Людмилы Николаевны и всех, кто погиб в этой страшной аварии, - написал на своей странице в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. - К сожалению, лучшие люди раньше времени уходят из жизни, тем не менее, уверен, что ее дело будет продолжено. Она искренне любила родной край. Мы навсегда сохраним светлую память о светлом человеке. Царство ей небесное.

Напомним, глава администрации Черноморского района разбилась в ДТП 10 декабря. На служебном KIA чиновница вместе с водителем торопились на заседание правительства Крыма. На трассе «Евпатория - Черноморское» их автомобиль лоб в лоб столкнулся с Ford. Водитель и пассажир второго авто также погибли на месте. По факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ) Главным следственным управлением Следкома РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело. Для установления обстоятельств и причин трагедии в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. Расследование находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Уроженка села Красноярское Черноморского района Людмила Глушко всю жизнь проработала на предприятиях агропромышленного комплекса региона. В мае 2016 года заняла пост первого замглавы районной администрации, спустя два месяца возглавила исполнительную власть муниципального образования. Вновь утверждена в должности главы администрации 29 октября. Погибшей было 54 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU