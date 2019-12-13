Экс-главе департамента городского хозяйства Севастополя продлили арест

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-13T10:28:02+03:00

Его обвиняют в превышении полномочий при заключении контракта

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест до 14 марта 2020 года бывшему главе департамента городского хозяйства Севастополя Михаилу Тарасову.

Об этом Крымскому информационному агентству рассказал заместитель секретаря Севастопольского отделения «Единой России» Сергей Михайлюк.

Тарасов подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контракта на строительство очистных сооружений «Южные».

Его задержали 16 октября 2019 года, тогда суд в Ростове-на-Дону арестовал Михаила Тарасова до 14 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU