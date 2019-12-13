2019-12-13T10:38:16+03:00
Общество

Пещера «Таврида» станет ориентиром для развития спелеотуризма в Чечне

Концепцию ученые из Крыма разработают бесплатно
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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Ученые и руководство Чеченской Республики заинтересованы в создании спелеотуристического комплекса и спелеотуристических маршрутов на основе методик, разработанных для крымской пещеры «Таврида».

Об этом сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

- Мы предложили создать проект нескольких маршрутов в Галанчожском районе Чечни, где находятся пещерные города Вилах, Терхи, Ялхорой, пещера Варзаг-Хьех с самым большим в Чечне входом 68 м., гигантская карстовая арка над дорогой Гехи-Галай, а также в районе горы Дай с глубокими долинами и карстовыми останцами, - поделился он.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

По словам Геннадия Самохина, на базе уникальной пещеры Шеки-Хьех с сероводородной рекой, редкой минералогией и специфическим биоценозом планируется создание спелеотуристического кластера.

Проект подразумевает прокладку 4 км автодороги в горах, организацию рекреационной инфраструктуры, оборудование пещеры и обустройство видовых зон в долине реки Шаро-Аргун.

- Сначала мы представим концепцию проекта - обозначим туристический и природный потенциал, необходимые шаги и основные вложения, мероприятия для реализации этого потенциала, - пояснил Самохин.

Разработка концепции, которой займутся на безвозмездной основе крымские ученые, займет около недели.

- Наше предложение поддержано на самом высоком уровне, - добавил Геннадий Самохин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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