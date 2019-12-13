Пещера «Таврида» станет ориентиром для развития спелеотуризма в Чечне
Ученые и руководство Чеченской Республики заинтересованы в создании спелеотуристического комплекса и спелеотуристических маршрутов на основе методик, разработанных для крымской пещеры «Таврида».
Об этом сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.
- Мы предложили создать проект нескольких маршрутов в Галанчожском районе Чечни, где находятся пещерные города Вилах, Терхи, Ялхорой, пещера Варзаг-Хьех с самым большим в Чечне входом 68 м., гигантская карстовая арка над дорогой Гехи-Галай, а также в районе горы Дай с глубокими долинами и карстовыми останцами, - поделился он.
Фото: пресс-служба КФУ
По словам Геннадия Самохина, на базе уникальной пещеры Шеки-Хьех с сероводородной рекой, редкой минералогией и специфическим биоценозом планируется создание спелеотуристического кластера.
Проект подразумевает прокладку 4 км автодороги в горах, организацию рекреационной инфраструктуры, оборудование пещеры и обустройство видовых зон в долине реки Шаро-Аргун.
- Сначала мы представим концепцию проекта - обозначим туристический и природный потенциал, необходимые шаги и основные вложения, мероприятия для реализации этого потенциала, - пояснил Самохин.
Разработка концепции, которой займутся на безвозмездной основе крымские ученые, займет около недели.
- Наше предложение поддержано на самом высоком уровне, - добавил Геннадий Самохин.
ИСТОЧНИК KP.RU