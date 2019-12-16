Волна смыла в море мужчину на набережной Ялты
Спасатели вытащили из моря мужчину, которого смыло с пирса в Ялте.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, ночью пьяный мужчина был на набережной, несмотря на сильные волны. Прогулка закончилась тем, что его смыло волной в море.
Очевидцы увидели, что мужчина не может сам выбраться из моря и вызвали спасателей. Они достали его из воды в полубессознательном состоянии и передали бригаде медиков.
Как ранее писала КП-Крым, на этих выходных из-за дождя и тумана на Чатыр-Даге заблудились 16 туристов из Евпатории.
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ИСТОЧНИК KP.RU