Волна смыла в море мужчину на набережной Ялты

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-16T14:08:03+03:00

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Спасатели вытащили из моря мужчину, которого смыло с пирса в Ялте.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, ночью пьяный мужчина был на набережной, несмотря на сильные волны. Прогулка закончилась тем, что его смыло волной в море.

Очевидцы увидели, что мужчина не может сам выбраться из моря и вызвали спасателей. Они достали его из воды в полубессознательном состоянии и передали бригаде медиков.

Как ранее писала КП-Крым, на этих выходных из-за дождя и тумана на Чатыр-Даге заблудились 16 туристов из Евпатории.

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ИСТОЧНИК KP.RU