2019-12-16T15:23:02+03:00
Происшествия

Утилизация стоила больше ста миллионов: Озвучены причины затопления плавдока в Севастополе

На борту находилась субмарина, из которой теперь хотят сделать музей
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Плавдок затонул в Южной бухте Севастополя.Плавдок затонул в Южной бухте Севастополя.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Изменить размер текста:

В Южном бухте Севастополя в ночь с 14 на 15 декабря затонул плавучий док и подводная лодка ДПЛ Б-380 «Горьковский комсомолец», которые больше десяти лет назад были списаны. Все это время объекты Черноморского флота качались на волнах и не были утилизированы.

- 10 лет назад у российского Черноморского флота, изможденного и бардаком сердюковских реформ, и продолжавшейся дележкой кораблей с украинцами, и недофинансированием, было много куда более серьезных проблем, нежели утилизация списанной лодки, - рассказывает КП-Крым Виктор Баранец, российский военный журналист.

- Утилизация требовала огромных денег, которых не хватало. По мнению флотских спецов, весь процесс разборки узлов лодки и резки корпуса мог потянуть на 100 миллионов рублей. И еще миллионов 30 - утилизация дока.

Эксперт отмечает, что главная задача командования флота - поддержание боевых кораблей и береговых структур в надлежащем состоянии. Списанная подлодка и старый док на боеготовность никак не влияют, а потому отправлять их в утиль никто и не торопился.

Ранее КП-Крым сообщала, что плавучий док затонул, а подводная лодка оказалась на поверхности воды. Десяток водолазных судов и рейдовых буксиров смогли отбуксировать субмарину к причалу, где ее и пришвартовали.

Сегодня идет речь о ее утилизации. Общественники считают, что из подлодки «Горьковский комсомолец» лучше сделать музей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Содержание железной дороги на Крымском мосту будет стоить 290 миллионов
Утилизация стоила больше ста миллионов: Озвучены причины затопления плавдока в Севастополе
Житель Крыма сядет на 17 лет за то, что заказал убийство своего партнера по бизнесу
Волна смыла в море мужчину на набережной Ялты
В Крымском федеральном университете стартовал финал ВИК-2019
Пьяный водитель BMW протаранил пять авто в Симферополе
Из-за плохой погоды на Чатыр-Даге заблудились 16 человек
Фонтан в керченском сквере стал световым после реконструкции
Полицейские задержали в Крыму банду воров с двухлетним стажем
Первый ролледром в Симферополе достроят через четыре дня
В Крыму установили памятник первым исследователям Керченского пролива
Житель Феодосии выращивал на подоконнике коноплю
В севастопольской больнице пациентка обворовала соседа по палате
Погода в Крыму 16 декабря: переменная облачность и тепло до +12
В Севастополе попавшую в ЧП подлодку общественники просят превратить в музей
В соцсети появилось видео: В Симферополе жестко поступили со шлагбаумом для защиты двора от чужих авто
В Симферополе и Севастополе 16 декабря частично отключат электричество
Фото-факт: Крымский мост засиял разноцветными огнями
В Крыму за неделю погибли пять человек
Нострадамус предугадал судьбу Крыма
За женскую шубу могут дать 6 лет тюрьмы: В Симферопольском районе поймали «домушника»-рецидивиста
Погода в Крыму на 15 декабря: дожди и тепло до +13
На главной улице Евпатории прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек
В Сакском районе открыли новый отдел полиции
Для уборки симферопольских улиц не хватает 300 дворников