Утилизация стоила больше ста миллионов: Озвучены причины затопления плавдока в Севастополе

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-16T15:23:02+03:00

На борту находилась субмарина, из которой теперь хотят сделать музей

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В Южном бухте Севастополя в ночь с 14 на 15 декабря затонул плавучий док и подводная лодка ДПЛ Б-380 «Горьковский комсомолец», которые больше десяти лет назад были списаны. Все это время объекты Черноморского флота качались на волнах и не были утилизированы.

- 10 лет назад у российского Черноморского флота, изможденного и бардаком сердюковских реформ, и продолжавшейся дележкой кораблей с украинцами, и недофинансированием, было много куда более серьезных проблем, нежели утилизация списанной лодки, - рассказывает КП-Крым Виктор Баранец, российский военный журналист.

- Утилизация требовала огромных денег, которых не хватало. По мнению флотских спецов, весь процесс разборки узлов лодки и резки корпуса мог потянуть на 100 миллионов рублей. И еще миллионов 30 - утилизация дока.

Эксперт отмечает, что главная задача командования флота - поддержание боевых кораблей и береговых структур в надлежащем состоянии. Списанная подлодка и старый док на боеготовность никак не влияют, а потому отправлять их в утиль никто и не торопился.

Ранее КП-Крым сообщала, что плавучий док затонул, а подводная лодка оказалась на поверхности воды. Десяток водолазных судов и рейдовых буксиров смогли отбуксировать субмарину к причалу, где ее и пришвартовали.

Сегодня идет речь о ее утилизации. Общественники считают, что из подлодки «Горьковский комсомолец» лучше сделать музей.

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ИСТОЧНИК KP.RU