2019-12-16T17:01:08+03:00
Общество

"Фейковый" маньяк переехал из Севастополя в Симферополь

В соцсетях появилась информация, что в крымской столице якобы орудует преступник
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале декабря в севастопольских группах в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в городе орудует маньяк, который уже изнасиловал несколько школьниц. Тогда эту информацию опровергли, отметив, что речь идет о преступлениях, которые совершили разные люди в разные годы, в том числе, в украинский период.

Сейчас информация о маньяке дошла и до крымской столицы.

Крымскому информационному агентству в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, эту информацию опровергли и указали на аналогичный случай в Севастополе.

В ведомстве призвали крымчан не распространять фейки в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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