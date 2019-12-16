"Фейковый" маньяк переехал из Севастополя в Симферополь
В начале декабря в севастопольских группах в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в городе орудует маньяк, который уже изнасиловал несколько школьниц. Тогда эту информацию опровергли, отметив, что речь идет о преступлениях, которые совершили разные люди в разные годы, в том числе, в украинский период.
Сейчас информация о маньяке дошла и до крымской столицы.
Крымскому информационному агентству в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, эту информацию опровергли и указали на аналогичный случай в Севастополе.
В ведомстве призвали крымчан не распространять фейки в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU