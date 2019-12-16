2019-12-16T17:27:38+03:00
Происшествия

Затопление плавдока не навредит экологии Севастополя, - власти

В Южной бухте произошла утечка дизтоплива
Галина КОВАЛЕНКО
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Подлодку удалось отбуксировать к причалу.Подлодку удалось отбуксировать к причалу.Фото: Юрий ЮГАНСОН
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Губернатор Севастополя Виктор Развожаев считает, что случай с затоплением плавучего дока и подводной лодки не скажется на экологии региона.

По его словам, на месте инцидента с подлодкой оперативно установили боновые заграждения для «удержания» нефтепродуктов, которые попали в воду при затоплении.

Врио губернатора в своем Instagram уточнил, что утилизация подлодки пройдет в ускоренном режиме. Плавдок также будет поднят и утилизирован.

- Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет, - заверил Развожаев.

ранее КП-Крым сообщала, что в ночь на воскресенье 15 декабря, в Южной бухте на дно ушел плавучий док, на котором находилась субмарина. Подлодка всплыла, а вот плавдок пока не удалось достать.

Списанные объекты хотят отправить в металлом, но общественники уверены, что из субмарины можно сделать плавучий музей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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