Трамвай с Урала успешно прошел все испытания в Евпатории
Трамвай производства Уральского завода транспортного машиностроения успешно прошел приемо-сдаточные испытания в Евпатории.
В октябре "Уралтрансмаш" направил в Крым на испытания низкопольный трамвай, который специально рассчитан на узкую колею.
По информации пресс-службы завода, вагон модели 71-411 прошел полный цикл испытаний, и в ближайшее время получит акт Межведомственной комиссии и сертификат соответствия. После этого трамвай будет запущен в серийное производство.
Для Евпатории вагон 71-411 - это возможность обновить подвижной состав, а для Уралтрансмаша - выход на международный рынок с новым востребованным продуктом.
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ИСТОЧНИК KP.RU