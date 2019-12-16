Трамвай с Урала успешно прошел все испытания в Евпатории

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-16T18:02:47+03:00

После получения сертификата его запустят в серийное производство

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Трамвай производства Уральского завода транспортного машиностроения успешно прошел приемо-сдаточные испытания в Евпатории.

В октябре "Уралтрансмаш" направил в Крым на испытания низкопольный трамвай, который специально рассчитан на узкую колею.

По информации пресс-службы завода, вагон модели 71-411 прошел полный цикл испытаний, и в ближайшее время получит акт Межведомственной комиссии и сертификат соответствия. После этого трамвай будет запущен в серийное производство.

Для Евпатории вагон 71-411 - это возможность обновить подвижной состав, а для Уралтрансмаша - выход на международный рынок с новым востребованным продуктом.

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ИСТОЧНИК KP.RU