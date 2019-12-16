Жителя Евпатории обвиняют в убийстве начальника отделения МЧС в Саках
Крымские следователи передали в суд уголовного дело против жителя Евпатории. Его обвиняют в убийстве начальника отделения МЧС в Саках.
- Установлено, что вечером 15 августа между 31-летним местным жителем и сотрудником МЧС на улице произошел словесный конфликт, - сообщает пресс-служба ГСУ Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Ярослав Маменко, начальник отделения МЧС в Саках, хотел успокоить нетрезвого оппонента, но тот ударили его ножом в предплечье и убежал.
Раненный хотел доехать до больницы, но умер. Фото: пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Пострадавший завел свой автомобиль, пытаясь доехать до больницы, но через несколько минут умер от ранения.
Нападавшего, которым оказался судимый 8 раз житель Евпатории, задержали по горячим следам. Мужчина признался в совершении преступления.
Уголовное дело против него с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU