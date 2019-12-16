Жителя Евпатории обвиняют в убийстве начальника отделения МЧС в Саках

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-16T19:01:32+03:00

Ярослав Мамаенко - победитель конкурса на лучшего госинспектора по пожарному надзору Республики Крым в 2015 г. Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РК

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Крымские следователи передали в суд уголовного дело против жителя Евпатории. Его обвиняют в убийстве начальника отделения МЧС в Саках.

- Установлено, что вечером 15 августа между 31-летним местным жителем и сотрудником МЧС на улице произошел словесный конфликт, - сообщает пресс-служба ГСУ Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

Ярослав Маменко, начальник отделения МЧС в Саках, хотел успокоить нетрезвого оппонента, но тот ударили его ножом в предплечье и убежал.

Раненный хотел доехать до больницы, но умер. Фото: пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Пострадавший завел свой автомобиль, пытаясь доехать до больницы, но через несколько минут умер от ранения.

Нападавшего, которым оказался судимый 8 раз житель Евпатории, задержали по горячим следам. Мужчина признался в совершении преступления.

Уголовное дело против него с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU