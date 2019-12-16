Больницы Крыма и Севастополя еще год будут работать без лицензии

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-16T18:51:38+03:00

Указ, который продлевает срок лицензирования их деятельности, подписан президентом

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Медицинские учреждения в Крыму и Севастополе могут работать без лицензии весь следующий год.

Соответствующий документ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В тексте говорится, что в пункте 1 части 3 слова «не позднее 1 января 2020 года» заменить словами «не позднее 1 января 2021 года».

Это правило не будет распространяться на новые больницы и медучреждения, а также на индивидуальных предпринимателей.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который продлевает период лицензирования медучреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU