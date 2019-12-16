2019-12-16T20:43:41+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 17 декабря частично отключат электричество

Свет пропадет на время из-за ремонтных работ
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет исчезнет на несколько часов.Свет исчезнет на несколько часов.
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17 декабря, в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электроток. Свет отключат из-за ремонта электрооборудования.

Где не будет света

Симферополь

с 08.00 до 17.00

ул. Залесская, 1-17;

ул. Заводская, 31;

ул. Акъ-Къая; ул. Пирогова, 16-48 (чет), 19-67(нечет);

ул. Рылеева, 6/1, 8-12(чет), 15-21(нечет);

ул. Б. Хохлова, 1-53(нечет);

ул. В. Дацуна, 2-24(чет), 5-25(нечет);

ул. С. Перовской, 2-48(чет), 1-37(нечет);

пер. Пирогова, 4-8(чет), 3, 5; ул. Лескова, 35, 37;

микорайон «Новониколаевка»

Севастополь

с 08.00 до 17.00

пер. Крепостной ,5;

пр. Матросский,18-А,2-30;

ул. Нефедова,2-32,9-11

с 09.00 до 17.00

ул. Колобова,19

с 09.00 до 14.00

ул. Индустриальная,28/24,28/70;

ул. Хрусталева,76-А,76-Б,76-Ж

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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