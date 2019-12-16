В Симферополе и Севастополе 17 декабря частично отключат электричество
17 декабря, в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электроток. Свет отключат из-за ремонта электрооборудования.
Где не будет света
Симферополь
с 08.00 до 17.00
ул. Залесская, 1-17;
ул. Заводская, 31;
ул. Акъ-Къая; ул. Пирогова, 16-48 (чет), 19-67(нечет);
ул. Рылеева, 6/1, 8-12(чет), 15-21(нечет);
ул. Б. Хохлова, 1-53(нечет);
ул. В. Дацуна, 2-24(чет), 5-25(нечет);
ул. С. Перовской, 2-48(чет), 1-37(нечет);
пер. Пирогова, 4-8(чет), 3, 5; ул. Лескова, 35, 37;
микорайон «Новониколаевка»
Севастополь
с 08.00 до 17.00
пер. Крепостной ,5;
пр. Матросский,18-А,2-30;
ул. Нефедова,2-32,9-11
с 09.00 до 17.00
ул. Колобова,19
с 09.00 до 14.00
ул. Индустриальная,28/24,28/70;
ул. Хрусталева,76-А,76-Б,76-Ж
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ИСТОЧНИК KP.RU